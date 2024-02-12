Фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» огласят приговор

Ранее прокуратура запросила для них 23 года колонии строгого режима на троих. Фигурантов обвиняют в требовании 11 млн рублей за блог на негативПриговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» огласят 12 февраля.
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