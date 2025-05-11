Зеленский поставил ультиматум в ответ на предложение Путина о прямых переговорах

При этом предложение президента России Киеву стало одной из главных тем для мировых журналистов. Украинская сторона готова к началу прямых переговоров с Россией после установления устойчивого режима прекращения огня.
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