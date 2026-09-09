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Иркутск Сегодня

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«Обиделась и убила»: иркутянка расправилась с незнакомцем камнем и сбросила тело в Ангару

Ленинский районный суд Иркутска приговорил 43-летнюю местную жительницу к 11 годам колонии. Женщина в 2012 году в состоянии алкогольного опьянения забила камнем незнакомого мужчину, а тело сбросила в Ангару.

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