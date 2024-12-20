Министерство торговли США завершило оформление гранта в размере 458 миллионов долларов для SK Hynix на строительство упаковочного завода в Индиане

Министерство торговли США сообщило, что выделило компании SK Hynix 458 миллионов долларов в качестве прямого финансирования проекта по строительству упаковочного завода и научно-исследовательского центра в Западном Лафайете, штат Индиана, стоимостью 3,87 миллиарда долларов.
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