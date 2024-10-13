С 30 сентября по 6 октября сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям провели масштабную проверку багажа, прибывающего из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В самарском аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили почти 100 кг продуктов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НУ
Наташа Устинова
Займитесь также семенами для огородов граждан. До этих проклятых годов не знала, что есть морковная, луковая муха. Никогда не видела огромных слизней. Натаскали отовсюду всякой гадости, что уже сомневаешься засаживать ли свой огород. Да и покупать чьи то овощи и фрукты с гербицидами тоже не хочется. Жрем всякую гадость, а потом удивляемся, что все внутренности и кости болят.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии