В самарском аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили почти 100 кг продуктов

НУ

Наташа Устинова

Займитесь также семенами для огородов граждан. До этих проклятых годов не знала, что есть морковная, луковая муха. Никогда не видела огромных слизней. Натаскали отовсюду всякой гадости, что уже сомневаешься засаживать ли свой огород. Да и покупать чьи то овощи и фрукты с гербицидами тоже не хочется. Жрем всякую гадость, а потом удивляемся, что все внутренности и кости болят.