Берем жесткое мясо у тушим на медленном огне. В итоге его можно есть губами

Медленное тушение — это способ превратить даже самые жесткие куски мяса в нежное и сочное блюдо. Длительное приготовление при низкой температуре позволяет волокнам размягчиться, делая мясо буквально тающим во рту.
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