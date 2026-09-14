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Таиланд сократил безвиз для россиян: кого изменения коснутся сильнее всего

Таиланд сократил безвиз для россиян: кого изменения коснутся сильнее всего

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила в первую очередь затронут туристов, которые планировали находиться в стране несколько месяцев, использовать визараны или уже приобрели билеты на длительный срок.

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