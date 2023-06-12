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«МК» рассказал, как живут под санкциями олигархи из РФ Абрамович, Фридман и Авен

«МК» рассказал, как живут под санкциями олигархи из РФ Абрамович, Фридман и Авен

После начала специальной военной операции значительно усложнилась жизнь богатых россиян. Миллиардеры, привыкшие к жизни в Европейских странах, сталкиваются с санкционными ограничениями и жизненными сложностями.

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