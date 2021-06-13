Белый дом планирует показать «жесткий подход» на встрече Байдена с Путиным

Белый дом по итогам предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина планирует показать жесткий подход, который будет отличаться от отношений с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.
Белый дом по итогам предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина планирует показать жесткий подход, который будет отличаться от отношений с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.
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