Вечерняя Москва

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Белый дом планирует показать «жесткий подход» на встрече Байдена с Путиным

Белый дом планирует показать «жесткий подход» на встрече Байдена с Путиным

Белый дом по итогам предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина планирует показать жесткий подход, который будет отличаться от отношений с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

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