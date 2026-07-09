Аксененко: собственников не будут автоматически лишать земли за неухоженные участки

Владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за то, что они не ухаживают за землей, заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии