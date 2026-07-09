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Аксененко: собственников не будут автоматически лишать земли за неухоженные участки

Аксененко: собственников не будут автоматически лишать земли за неухоженные участки

Владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за то, что они не ухаживают за землей, заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).

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