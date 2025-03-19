ЦРУ пыталось скрыть документ о возможной связи СССР с покушением на Кеннеди

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором говорилось о возможной роли СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди (1961 - 1963 гг).
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