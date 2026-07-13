Экс-глава Роскосмоса призвал достать «из яйца Илона Маска» «иглу Кощея Бессмертного». Так Рогозин назвал Starlink.
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Экс-глава Роскосмоса призвал достать «из яйца Илона Маска» «иглу Кощея Бессмертного». Так Рогозин назвал Starlink.
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