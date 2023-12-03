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Штормовое предупреждение из-за дождя и снега объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение из-за дождя и снега объявлено в Крыму

ГУ МЧС России по Республике Крым Штормовое предупреждение на 4 декабря объявлено в Крыму на фоне прогнозируемых на полуострове сильных дождей, мокрого снега и усиления ветра, сообщили в региональном главке МЧС в воскресенье, 3 декабря.

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