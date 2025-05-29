Милонов оценил решение сократить время продажи алкоголя в Ленобласти на два часа

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов в разговоре с «Дума ТВ» прокомментировал информацию о сокращении времени продажи алкоголя в Ленинградской области на два часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии