Милонов оценил решение сократить время продажи алкоголя в Ленобласти на два часа

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов в разговоре с «Дума ТВ» прокомментировал информацию о сокращении времени продажи алкоголя в Ленинградской области на два часа.