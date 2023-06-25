Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом

В районах расположено несколько станций Московского центрального кольца (МЦК). В 2019 году Курское направление железной дороги стало частью МЦД-2, станции стали современными городскими вокзалами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
В районах расположено несколько станций Московского центрального кольца (МЦК). В 2019 году Курское направление железной дороги стало частью МЦД-2, станции стали современными городскими вокзалами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
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