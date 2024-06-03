В Северодвинскую стоматологическую поликлинику поступило новое оборудование

Врачи из Архангельска сделали несколько уникальных операций. Рассказываем о них. В стоматологическую поликлинику города Северодвинска поступило новое современное медицинское оборудование, что должно значительно улучшить качество стоматологической помощи для местных жителей.
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