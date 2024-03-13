Тамбовчане могут получить имущественный налоговый вычет у работодателя

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области напоминает, что налоговый вычет при приобретении (строительстве) жилья и уплате процентов по ипотеке физические лица вправе получать у одного или нескольких налоговых агентов до окончания календарного года без представления налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ.
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