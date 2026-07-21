Аттракцион невиданной щедрости! После уменьшения спроса на бензин на заправках стали снижаться цены: со 140 рублей цена упала до 115😁 Ждитя, вызжаем))).
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Аттракцион невиданной щедрости! После уменьшения спроса на бензин на заправках стали снижаться цены: со 140 рублей цена упала до 115😁 Ждитя, вызжаем))).
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