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В колониях и СИЗО Комсомольска-на-Амуре выявили нарушения

В колониях и СИЗО Комсомольска-на-Амуре выявили нарушения

В ходе рабочей поездки заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Аксаментов посетил исправительные учреждения Комсомольска-на-Амуре, проверив условия содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в колониях и СИЗО региона.

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