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Царьград

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Baza: Свадебный кортеж в Нижнем Новгороде помешал полиции

Baza: Свадебный кортеж в Нижнем Новгороде помешал полиции

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина свадебный кортеж из Mercedes-Benz G-Class устроил опасные манёвры, мешая движению полицейской машины.

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