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Не только о футболе

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Махачев защитил пояс UFC, Умар впервые проиграл, Мирра вылетела с АО, Дарвин вытащил «Ливерпуль», «Юве» сильнее «Милана», Угожаев и Петросян – чемпионы по прыжкам, Бо завершит карьеру и другие новости

Махачев защитил пояс UFC, Умар впервые проиграл, Мирра вылетела с АО, Дарвин вытащил «Ливерпуль», «Юве» сильнее «Милана», Угожаев и Петросян – чемпионы по прыжкам, Бо завершит карьеру и другие новости

1. UFC. Ислам Махачев защитил пояс в легком весе, победив Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде (15-я победа подряд в промоушне – рекорд в категории).

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Комментарии
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КУАТ
ЕК? Единый классификатор? Или что?
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14 час.
Лена Мисько
ЕвроКубки ЛЧ, ЛЕ...
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11 час.
Лена Мисько
из-за вечеринки, где парень нацепил себе носок на йух устроили истерику на всю страну. интересно, как эти моральные камертоны оценят покупку Газпромом бразильца за 35 млн на фоне массовых сокращений работников компании
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11 час.

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