Бернэм ушел от ответа на вопрос о звонке Путина

Британский премьер-министр Энди Бернэм ушел от прямого ответа на вопрос о возможном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, это стало известно 27 июля из интервью политика телерадиовещательной корпорации BBC.
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