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Тульские новости

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Тульская область увеличила дорожную сеть на 13%

Тульская область увеличила дорожную сеть на 13%

Согласно данным Туластата, по состоянию на конец 2025 года общая протяженность автомобильных дорог в Тульской области достигла 15,5 тыс.

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