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Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию

Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию

Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) потребовало изъять из продажи яйца украинской компании "Ясенсвит", экспортированные в Соединённое Королевство.

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