7 простых правил. Терапевт рассказала, как повысить иммунитет весной

Как поддержать иммунитет, который традиционно снижается весной. Об этом aif.ru рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина: — Чтобы поддержать себя весной с физической точки зрения, соблюдайте несколько простых правил: 1.