На следующей неделе, 25 июня, Евросоюз официально начинает переговоры о полноправном членстве Украины и Молдавии в блоке.
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину – и этому есть причина
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Если хохлофф возьмут в ес их заставят в кротчайший срок закрыть все оставшиеся аэс. Потому что в евро сортире они вредные и не экологически чистые. И превратят усраину в ядерную свалку со всей европы.
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
И как там говорил шоколадный хэтьман петро чекушка- наши дети поедут в европу мыть и чистить сортиры а дети Крыма и донбасса нет. Наши дети поедут в европу и сша на гей парады их дети нет. Наши дети и внуки поедут в европу и сша на операции по смене пола их дети нет. Они будут сидеть в подвалах и выть от злости что усраину приняли в европу а их нет. Они ничего не умеют и не хотят принимать лучшую жизнь как в европе и сша.
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12 час.
Eduard
Не имеют право приниматт страну,где война!
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12 час.
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