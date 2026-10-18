@ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Население Украины сократилось за год еще на 800 тыс.
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Россия создала Украину,а Запад и США ее уничтожают.
Да пускай все передохнут, так-как они продали душу дьяволу.
"И так и само так".