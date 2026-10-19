Индия: Один человек был убит и несколько других получили ранения в ходе межобщинных столкновений в деревнях Хангабок и Санайюмпхам в районе Тубал провинции Манипур в вечерние часы 18 октября.
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