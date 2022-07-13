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Дальневосточные парламентарии поддержали курс Президента России

Дальневосточные парламентарии поддержали курс Президента России

Возглавляет ассоциацию спикер Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик. Также в мероприятии приняли участие председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Кон Ен Хва, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев, председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной обрасти Роман Бойко, заместитель председателя Законодательно Собрания Амурской области Валентина Калита, председатель комитета по социальной политике Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

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