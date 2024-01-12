Американская пропаганда - много фантазии и ни капли ума

Смотрю сегодня новости и лишний раз убеждаюсь в том, что фантазия (больная) западных пропагандистов не знает предела, а вот ум и хотя бы зачатки логики отсутствуют напрочь! Конкретный пример - США сокращают помощь Украине из-за внутренних разборок.