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Американская пропаганда - много фантазии и ни капли ума

Американская пропаганда - много фантазии и ни капли ума

  Смотрю сегодня новости и лишний раз убеждаюсь в том, что фантазия (больная) западных пропагандистов не знает предела, а вот ум и хотя бы зачатки логики отсутствуют напрочь! Конкретный пример - США сокращают помощь Украине из-за внутренних разборок.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это пока еще первая версия. Окончательной версией будет победа США потому, что они спасли мир от ядерного катаклизма, в который хотел ввергнуть планету Байден.
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12 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Пусть как хотят так и описывают пиндосы свою засраловку. Главное что Россия добивается своей цели. Именно это и главное. Умный поймёт.
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30 мин.

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