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Директор Кузьмина опроверг опьянение артиста на концерте в Уфе

Директор Кузьмина опроверг опьянение артиста на концерте в Уфе

В минувшие выходные музыкант Владимир Кузьмин выступил перед поклонниками в Уфе. Однако вместо приятных впечатлений публика унесла с собой после представления крайне смешанные чувства, которыми поделилась в соцсетях – люди жаловались, что знаменитый артист исполнял свои композиции просто ужасно.

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