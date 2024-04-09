Директор Кузьмина опроверг опьянение артиста на концерте в Уфе

В минувшие выходные музыкант Владимир Кузьмин выступил перед поклонниками в Уфе. Однако вместо приятных впечатлений публика унесла с собой после представления крайне смешанные чувства, которыми поделилась в соцсетях – люди жаловались, что знаменитый артист исполнял свои композиции просто ужасно.
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