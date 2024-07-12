Малоизвестные конфликты Древней Греции: от Лелантской до Мессенских войн

Хотя эта серия статей в большей степени посвящена войнам и сражениям классической Греции, военную историю которой мы привыкли отсчитывать от Ионийского восстания и греко-персидских войн, война была неотъемлемой частью жизни и в архаический период, задолго до вторжения Дария.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)