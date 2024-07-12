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Малоизвестные конфликты Древней Греции: от Лелантской до Мессенских войн

Малоизвестные конфликты Древней Греции: от Лелантской до Мессенских войн

Хотя эта серия статей в большей степени посвящена войнам и сражениям классической Греции, военную историю которой мы привыкли отсчитывать от Ионийского восстания и греко-персидских войн, война была неотъемлемой частью жизни и в архаический период, задолго до вторжения Дария.

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