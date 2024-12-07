Почему нам так настойчиво говорят, что много мигрантов — это хорошо?

Видимо депутат Фёдоров и ещё с ним получают от Запада и диаспор деньги и не малые.

г

галина

Нам они не нужны. Если есть приглашение на работу, то отработал срок и домой Никаких семей и детей. Они не платили налоги, а следовательно не имеют никаких прав на пособия.