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Почему нам так настойчиво говорят, что много мигрантов — это хорошо?

Почему нам так настойчиво говорят, что много мигрантов — это хорошо?

В Россию едут не айтишники и прочие востребованные профессионалы, а низкоквалифицированные мигранты. Едут без профессии и знания языка, чтобы в лучшем случае устроиться куда угодно, получить гражданство, перевезти сюда весь кишлак и присосаться к социалке.

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Комментарии
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Галина Друзина
Видимо депутат Фёдоров и ещё с ним получают от Запада и диаспор деньги и не малые.
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18 час.
г
галина
Нам они не нужны. Если есть приглашение на работу, то отработал срок и домой Никаких семей и детей. Они не платили налоги, а следовательно не имеют никаких прав на пособия.
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13 час.

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