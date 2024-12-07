Почему нам так настойчиво говорят, что много мигрантов — это хорошо?

В Россию едут не айтишники и прочие востребованные профессионалы, а низкоквалифицированные мигранты. Едут без профессии и знания языка, чтобы в лучшем случае устроиться куда угодно, получить гражданство, перевезти сюда весь кишлак и присосаться к социалке.
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