Банк Пуэрто-Рико находится под угрозой отключения со стороны ФРС Нью-Йорка

Отделение ФРС в штате Нью-Йорк может прекратить сотрудничество с пуэрториканским банком. Федеральный Банк обвинил Банко Сан-Хуан Интернасьональ ("BSJI") в нарушении санкций США и правил по противодействию отмыванию денег из-за связей с Венесуэлой.