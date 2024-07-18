Опубликованы новые фото самой смертоносной кошки на планете

Зоопарк Хогл в штате Юта опубликовал новые кадры одного из своих самых опасных обитателей - милой, на первый взгляд, плюшевой кошечки, которая живёт в засушливых районах Африки - Намибии, Ботсваны и ЮАР, пишет Daily mail.