Опубликованы новые фото самой смертоносной кошки на планете

Зоопарк Хогл в штате Юта опубликовал новые кадры одного из своих самых опасных обитателей - милой, на первый взгляд, плюшевой кошечки, которая живёт в засушливых районах Африки - Намибии, Ботсваны и ЮАР, пишет Daily mail.
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