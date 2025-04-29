НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«ПСЖ» впервые обыграл «Арсенал». Было 2 ничьих и поражение

Команда Луиса Энрике на выезде победила «канониров» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).  До этого «ПСЖ» и «Арсенал» встречались трижды – было две ничьих на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2016/17 (1:1, 2:2) и победа лондонцев прошлой осенью во 2-м туре (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх