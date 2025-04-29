«ПСЖ» впервые обыграл «Арсенал». Было 2 ничьих и поражение

Команда Луиса Энрике на выезде победила «канониров» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0). До этого «ПСЖ» и «Арсенал» встречались трижды – было две ничьих на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2016/17 (1:1, 2:2) и победа лондонцев прошлой осенью во 2-м туре (2:0).