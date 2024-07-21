Модные аксессуары: как в Москве прошла парфюмерная конференция «Aroma forum»

В Москве прошла первая всероссийская парфюмерная конференция «Aroma forum», в самом сердце столицы — на «Красном Октябре» —под одной крышей собралось более 100 профессионалов из области парфюмерии со всей страны и из-за рубежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии