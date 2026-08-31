Петровский парк
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Петровский парк

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Станциям метро в районе Аэропорт присвоили охранный статус

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия внесли 31 станцию Московского метрополитена.

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