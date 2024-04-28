Власти Польши проводят эвакуацию города из-за бомбы времен Второй мировой

В Поморском воеводстве около двух тысяч человек будут эвакуированы после обнаружения около автомобильной заправочной станции (АЗС) неразорвавшийся бомбы времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF FM.
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