Сенсация от Иордании, триллеры Катара и Нигерии, сила духа Кот-д'Ивуара: чем запомнились полуфиналы Кубков Азии и Африки

Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и впервые в истории пробилась в финал континентального первенства, а Иран в драматичном матче уступил Катару, хотя в дебюте позволил Сердару Азмуну открыть счёт ударом через себя.
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