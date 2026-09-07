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Царьград

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Аналитик Соболев: доллар останется в диапазоне 83,50-89,50 рублей

Аналитик Соболев: доллар останется в диапазоне 83,50-89,50 рублей

Аналитик Спартак Соболев ожидает, что доллар будет торговаться в диапазоне 83,50-89,50 рублей. Банку России предстоит заседание по ключевой ставке, а рынок надеется на паузу в смягчении политики.

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