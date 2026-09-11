El Confidencial: глава аппарата властей Сеуты ушел из-за скандала с мигрантами

Глава аппарата представителя правительства Испании в Сеуте Гонсало Санс подал в отставку после публикации отчетов Национального центра разведки (CNI) о массовом наплыве мигрантов.
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