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Тренер Канарейкин: Капризов половину своих очков набрал в неравных составах

Тренер Канарейкин: Капризов половину своих очков набрал в неравных составах

Бывший главный тренер "Спартака", "Металлурга" и "Авангарда" Федор Канарейкин объяснил, как российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову удалось набрать шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс", отметив важность удалений у соперника в этой игре.

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