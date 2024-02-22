ГИБДД готовит масштабный рейд «Невод»: чего ждать водителям

В России, в связи с празднованием «Дня защитника отечества» начинаются длинные выходные, а в сети интернет распространилась информация о том, что на выходных и праздничных днях сотрудниками ГИБДД будет проведён масштабный рейд ГИБДД, под уже привычным всем названием «Невод».
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