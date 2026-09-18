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Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-курс по финансовой грамотности

Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-курс по финансовой грамотности

С 22 сентября школьники 5–11 классов и студенты техникумов и колледжей из Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности.

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