Домашние хранилища, переполненные банками с консервацией, – показатель трудолюбия дачника

Переполненные банки с вареньем в хранилищах дома – признак трудолюбия дачника. И чем она выше, тем серьезнее встает вопрос, что делать с баночками с прошлогодним урожаем накануне следующего дачного сезона.
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