На Алтае не хватает специалистов для выпечки хлеба и пирожных

Потребность в пекарях и кондитерах выросла на 16% за девять месяцев 2024 года В Алтайском крае работодателям не хватает поваров, пекарей и кондитеров, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.
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