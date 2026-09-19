Военные США помогли вывезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти – CENTCOM

Американские военные за последние месяцы предоставили защиту при передвижениях более чем 2 тыс. коммерческих судов, заявил в субботу, 19 сентября 2026 года, командующий Центральным командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) Брэд Купер.