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Пятый канал

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Выжил и не лишился прав: байкер упал под колесо на скорости 300 км/ч в Ленобласти

Выжил и не лишился прав: байкер упал под колесо на скорости 300 км/ч в Ленобласти

Эти кадры сделаны на скорости около 300 километров в час. Все произошло в Ленинградской области еще в августе.

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