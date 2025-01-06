Россиян предупредили, за какие подарки нужно заплатить налог

Если человек получит в подарок не от члена семьи недвижимость, транспортное средство или акции, необходимо заплатить налог на доходы физических лиц, предупредил руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.
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